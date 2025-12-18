Электростальцы могут проверить здоровье в рамках Единого дня диспансеризации

В эту субботу, 20 декабря, в Электростальской больнице состоится единый день диспансеризации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Диспансеризация — это возможность узнать больше о своем организме и предотвратить серьезные заболевания. В рамках программы можно пройти необходимые обследования, включая общий анализ крови, проверку уровня сахара и холестерина, электрокардиограмму, флюорографию и осмотр врача-терапевта. Пациенты получат необходимые консультации и рекомендации по профилактике. Также в рамках обследования для мужчин проводится забор крови на простатический специфический антиген, а для женщин — маммография и гинекологический мазок.

Диспансеризация будет проходить с 08:00 до 12:00 в поликлинике Электростальской больницы, расположенной на ул. Пушкина, д. 3.

Записаться на обследование можно в поликлинике, на региональном портале госуслуг или по телефону 122. В день прохождения медобследования при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС.

За 2025 год более 30000 жителей г. о. Электросталь прошли диспансеризацию и профилактические осмотры. Благодаря этому было выявлено почти 100 заболеваний, о которых пациенты ранее не подозревали.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.