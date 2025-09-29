Электролитный дисбаланс: можно ли переборщить с минеральной водой

Врач Кашух: минеральную воду не стоит пить для оздоровления по своему усмотрению

Избыточное употребление минеральной воды может привести к отекам, оно сильно нагружает почки и повышает артериальное давление, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Лечебно-столовая минеральная вода обладает сложным химическим составом: в ней есть соли, микроэлементы и биологически активные вещества, рассказала эксперт.

«Многие десятилетия ее использовали в качестве лечения при гастритах и язвенной болезни, для стимуляции желчеоттока и перистальтики кишечника. Но с появлением современных лекарственных препаратов надобность в минеральной воде отпала. Сейчас ее пьют в качестве дополнительного лечения, но больше для поддержания здоровья», — заявила Кашух.

Она отметила, что лечебно-столовые воды назначаются врачом, обычно в рамках санаторно-курортного лечения. Такую воду не стоит пить для оздоровления по своему усмотрению: ее принимают дозированно, курсами. Превышение рекомендованного объема (обычно 200–300 мл за прием) может привести к электролитному дисбалансу.

Избыток солей нагружает почки, может провоцировать отеки и повышение артериального давления. Бесконтрольная минерализация может быть опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и почечной недостаточностью.

