Экзотический сувенир: как не подхватить вирус или инфекцию в отпуске

При посещении стран с тропическим и субтропическим климатом, кроме получения приятных впечатлений, существует риск подхватить экзотические инфекции, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

В зависимости от путей передачи, защита и профилактика имеет свои особенности. В жарких странах многие болезни передаются через кровососущих насекомых — комаров, москитов, блох и тому подобных. Это набирающая обороты лихорадка чикунгунья, зика, денге, малярия, желтая лихорадка и др.

«Чтобы не заболеть, необходимо минимизировать риск укусов — использовать репелленты, защитную одежду и москитные сетки. Также рекомендовано привиться от желтой лихорадки, и, возможно, принимать противомалярийные препараты при посещении тех стран, где это необходимо», — сказал врач.

По словам Неронова, есть и риск заражения кишечной инфекцией через воду, продукты и немытые руки. В соответствии с механизмом передачи необходимо соблюдать гигиену, пользоваться исключительно бутилированной водой, не употреблять продукты кустарного производства.

Еще возможно получение инфекций и другими способами — бешенство через укус диких и бродячих животных и т. д. Поэтому их тоже стоит остерегаться.