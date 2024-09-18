Эксперты: человечество в зоне риска из-за супербактерий

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Врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок рассказал, как на человечество могут повлиять супербактерии и кто находится в зоне риска, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что к 2050 году от этих устойчивых к действию антибиотиков возбудителях инфекционных заболеваний могут погибнуть более 39 миллионов человек.

«Супербактерии нападают, прежде всего, на людей с ослабленной иммунной системой, то есть предрасположенных к заражению, например, ВИЧ-инфицированных пациентов и зараженных рецидивирующим герпесом», - сказал журналистам Болибок.

Далее во организме начинается воспалительный процесс, пациента госпитализируют, но выясняется, что эффективных лекарств пока не существует.

Самые известные виды супербактерий – это золотистый стафилококк, несколько видов кишечной палочки и клебсиеллы.