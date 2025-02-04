Экспертиза обязательна: паразитолог рассказал, какую воду можно пить

Врач-терапевт и паразитолог Эдуард Бартули заявил, что при выборе источника воды нужно тщательно подходить к вопросу и обращать внимание на безопасность, сообщает Общественная Служба Новостей.

«Воду обязательно нужно сдать на экспертизу в СЭС, чтобы там посмотрели ее состав. Может быть так, что там преобладают ионы железа, например, или соединения хлора. В данных случаях нужно обязательно ставить фильтры на трубы и дополнительно еще очищать воду», — сказал доктор.

Он также посоветовал использовать дома очистку воды. Воду из-под крана обязательно нужно фильтровать или кипятить, чтобы удалить лямблии.

Особенно опасна вода, оставляющая разводы на технике: там может содержаться чрезмерное количество железа: оно негативно влияет на желудочно-кишечный тракт и накапливается как тяжелый металл, вредный для организма.