Эксперт Вострухов предупредил об опасности ротавируса для маленьких детей

Очень тяжело ротавирусная инфекция может протекать у маленьких детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Важно, чтобы родители тщательно собрали информацию о течении заболевания, сообщил РИАМО директор департамента экспертной оценки здравоохранения и фармпромышленности экспертного совета РФ, гендиректор аккредитованной испытательной лаборатории ООО «Олфарм», вирусолог, химик-технолог Сергей Вострухов.

«Однократная рвота свидетельствует именно о заражении ротавирусом, в то время как повторяющаяся рвота характерна для дизентерии (гастроэнтерита). Все эти сведения помогут лечащему врачу правильно поставить диагноз и как можно быстрее начать эффективное лечение», — сказал Вострухов.

Он уточнил, что при первых признаках заболевания следует обратиться в медучреждение и не тратить время на перебор народных рецептов, так как определить, насколько опасной является инфекция, может только специалист, а в больницах и поликлиниках могут быть современные средства диагностики.

«Пропустить и не заметить заражение ротавирусом практически невозможно: если иммунная система все же не смогла противостоять инфекции, то в течение инкубационного периода, который длится от 7 часов до нескольких дней у больного резко поднимается температура (до 38-39 градусов), начинается сильная рвота и диарея», — добавил вирусолог.

По его словам, в это время необходимо соблюдать спокойствие и не паниковать — некоторые симптомы ротавирусной инфекции отличаются от, например, дизентерии: при ротавирусе стул водянистый, при дизентерии содержит остатки крови и слизи.

«Основным негативным последствием заражения ротавирусом является довольно быстрое обезвоживание организма при постоянной диарее; по этой причине в качестве основных средств борьбы с этой инфекцией врачи рекомендуют прием энтеросорбентов, которые выведут из желудочно-кишечного тракта токсины и остатки самого вируса, и препаратов, которые ликвидируют обезвоживание», — пояснил эксперт.

Он отметил, что самостоятельное назначение противовирусных препаратов, иммуномодуляторов, ферментов и прокинетиков не рекомендуется: лекарства должен выписать врач после проведения диагностики заболевания.

Также он напомнил, что средства диагностики ротавирусной инфекции –экспресс-тест, определение методом ПЦР и ИФА — применяются только в специализированных лабораториях и медстационарах по назначению лечащего врача, и только он может их корректно интерпретировать.