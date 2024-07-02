Эксперт Вильниц рассказала, как защитить здоровье ребенка на каникулах

Чтобы лето принесло детям только позитивные эмоции, а для родителей не стало поводом для стресса, стоит позаботиться о здоровье юных отпускников заранее, в частности, сделать прививки от актуальных в этом сезоне инфекций. Об этом РИАМО сообщила доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России Алла Вильниц.

Согласно данным опроса Superjob, этим летом 29% родителей отправляют своих детей в деревню или на дачу, 11% — на море, а 10% — в оздоровительный лагерь. Это значит, что большую часть каникулярного времени дети находятся вдалеке от родителей и дома, и предусмотреть и предупредить все, что может с ними случиться — от солнечного удара до серьезной травмы — крайне нелегко. Впрочем, некоторые меры безопасности можно и нужно предпринять уже сейчас.

Например, стоить проверить, все ли нужные прививки по возрасту в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (НКПП) сделаны у ребенка. Обезопасить малыша может и дополнительная вакцинация, за рамками Календаря. Согласно результатам недавнего опроса «Совета матерей» и ВЦИОМ, 63% родителей-сторонников вакцинопрофилактики выступают за расширение НКПП — в первую очередь, вакцинами от менингококка (65%) и клещевого энцефалита (58%). Эти инфекции актуальны и в летний сезон, так же как, например, ротавирус.

Клещевой энцефалит развивается вследствие укуса клеща, размер которого настолько мал, что его можно сравнить с тетрадной клеткой — всего 4 мм. Укус клеща чреват заражением опасными инфекциями, прежде всего — клещевым вирусным энцефалитом. Он несет существенные риски для центральной нервной системы и может привести к серьезным долгосрочным последствиям для здоровья.

Возбудитель ротавирусной инфекции может находиться в воде, в земле или песке, а распространяться — при употреблении недостаточно хорошо помытых овощей и фруктов, при несоблюдении гигиены рук и питье некачественной воды. Это преимущественно детское заболевание, основным его источником являются дети из организованных коллективов, к которым относятся и летние лагеря.

«Ротавирус легко спутать с отравлением — частой летней проблемой, что осложняет диагностику и, как следствие, выбор лечения. Хотя в большинстве случаев инфекция протекает благоприятно, выздоровление может занять до 12 дней, которые в каникулы так не хочется пропускать. Возможны и серьезные осложнения — синдром дегидратации (обезвоживание) и гиповолемический шок (снижение объема циркулирующей крови в организме), которые при поздно начатой или неадекватной терапии могут привести к летальному исходу», — сказала эксперт.

Менингококковую инфекцию вызывает бактерия, которая распространяется при кашле, чихании, разговоре, более редко — при несоблюдении простых правил гигиены, например, использовании общей посуды. Опасность этой инфекции состоит в том, что ее симптомы напоминают распространенные в летний период аллергию, отравление и простуду. Если заражение произошло, когда ребенок находится вдалеке от дома или больницы, оно может привести к катастрофическим последствиям и даже летальному исходу.

«Какие делать прививки летом, зависит от возраста ребенка, региона, где он проживает, и от того, куда он едет отдыхать. Например, есть регионы, эндемичные по клещевому энцефалиту, и очень важно привиться от этой опасной инфекции. Полная вакцинация состоит из трех введений вакцин, но уже после первых двух вырабатывается достаточное количество антител, чтобы минимизировать риск заболевания тяжелыми формами клещевого энцефалита в этом сезоне», — обозначила доктор медицинских наук.

Еще одна опасность — корь. Ее вспышки периодически регистрируются в разных регионах России, и если ребенок не привит, то существует высокий риск заражения. Другой важный момент — менингококковая инфекция.

«Мы, врачи, настоятельно рекомендуем привиться от этой опаснейшей инфекции всем, кто этого не сделал. В зоне риска — малыши до 5 лет и подростки от 12 до 18 лет. Прививку от менингококка можно сделать за 2-3 недели до отпуска, поскольку иммунитет вырабатывается быстро», — рассказала Вильниц.