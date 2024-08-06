Эксперт Веселова: пищевые привычки из детства могут повлиять на здоровье

Пищевые привычки, которые человек приобретает в детстве, могут оказать значительное влияние на здоровье в будущем, сообщила РИАМО нутрициолог, академический директор Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Екатерина Веселова.

«Роль родителей в формировании пищевых привычек очень высока, ведь дети „зеркалят“ своих родителей», — сказала эксперт.

По ее словам, родительские приказы вроде «Не выйдешь из-за стола, пока не доешь!» могут вызывать чувство вины за недоеденную еду, формируя привычку переедания, игнорируя сигналы сытости. Еда во время просмотра телевизора или чтения не позволяет ощущать сигналы насыщения, что также может привести к перееданию, лишнему весу и неумением слушать сигналы тела.

«Нерегулярный завтрак или его пропуск также негативно влияют на пищеварение и гормональный баланс. Зачастую родители не завтракают из-за спешки, чему учат своих детей. В краткосрочной перспективе это приводит к дефициту энергии днем и перееданиям, а в долгосрочной перспективе к сладжу и камням в желчном пузыре», — предупредила Веселова.

В случае, если человек узнал себя в указанных примерах, нутрициолог советует сделать выводы, чтобы остановить передачу привычек детям. Избавиться от таких привычек можно, создавая новые полезные ритуалы: останавливаться, когда почувствуете сытость, использовать контейнеры для хранения остатков пищи, сосредотачиваться на еде во время ее приема, а не на других занятиях, сервировка стола и спокойная музыка.

«Прививайте полезные привычки детям с раннего возраста, чтобы подарить им осознанное будущее», — заключила эксперт.