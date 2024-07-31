Эксперт Сандалюк рассказала, как медицинским туристам преодолеть языковой барьер

Медицинский туризм активно развивается и набирает популярность даже в условиях санкций и ограничений. Но в случае лечения в другой стране пациенту нужно преодолевать языковой барьер, что может привести к определенным сложностям, сообщила РИАМО эксперт по медицинскому туризму, автор книги «Медицинский туризм от А до Я», основатель TopMedClinic Ltd. Виктория Сандалюк.

Она напомнила, что медицинские туристы — это пациенты, которым нужно инновационное лечение, по разным причинам недоступное на родине.

«Налаженная коммуникация между врачом и пациентом — это важный аспект в успехе лечения. Наличие языкового барьера приводит к психологическому дискомфорту, недопониманию и неправильной интерпретации слов врача и пациента. Как следствие случаются конфликты и даже врачебные ошибки», — сказала Сандалюк.

По ее словам, для многих пациентов, принявших решение лечиться за рубежом, способность общаться на иностранном языке становится решающим фактором в выборе страны лечения и клиники.

Как добавила специалист, для таких туристов услуги предоставляют медицинские переводчики —люди, которые могут выстроить мост взаимопонимания между пациентом и доктором. Переводчики с медобразованием в этой сфере ценятся на вес золота. Они помогают в точном переводе медицинских терминов и названий процедур, минимизируя риск возникновения врачебных ошибок.

Она уточнила, что пациент может сам заняться поисками — в Сети можно найти кого угодно и очень быстро. Но важно понимать, что простой переводчик и медицинский переводчик — это разные специалисты. Медпереводчик должен не только хорошо понимать языки, но иметь знания по физиологии, медицине, не бояться вида больного, которого предстоит сопровождать.

«Поэтому здесь возможно два пути решения. Первый — обратиться к медицинскому агенту, у которого есть база проверенных медицинских переводчиков. Второй, для самостоятельных пациентов, — выбирать больницу, имеющую переводчиков в штате международного отдела», — рекомендовала эксперт.

Она рассказала, что есть приложения, позволяющие пациентам и медперсоналу общаться на разных языках. Разработаны даже специализированные медсервисы, которые более-менее переводят на английский язык. Но как показывает практика, если у пациента нет основ медицинского английского, то проверить, что перевела программа, невозможно.

По мнению Сандалюк, использовать такой переводчик можно для решения бытовых вопросов с координаторами клиники. Но на приеме у доктора лучше воспользоваться услугами переводчика.