Эксперт Сандалюк подчеркнула важность культурных аспектов в медицинском туризме

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Камнем преткновения во время лечения пациента из другой страны может являться не только языковой барьер, но и культурный, сообщила РИАМО эксперт по медицинскому туризму, автор книги «Медицинский туризм от А до Я», основатель TopMedClinic Ltd. Виктория Сандалюк.

«К сожалению, в медицинском туризме нередки случаи, когда пациент преодолел языковой барьер, а вот религиозный и культурный — нет», — сказала Сандалюк.

По ее словам, понимание уникальных культурных ценностей пациентов, их верований, традиций помогает улучшить коммуникацию и обеспечить более качественную медицинскую помощь.

«Уважение и готовность адаптироваться к различным культурным особенностям пациентов существенно упрощают общение и способствуют построению доверительных отношений», — подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что для комфорта иностранных пациентов некоторые крупные клиники открывают международные отделы, набирают в них переводчиков и регулярно проводят обучение.

«К сожалению, пока одни клиники открывают международные отделы, другие такие подразделения сокращают, оставляя только англоязычных сотрудников и предоставляя медицинские выписки на английском языке», — посетовала специалист.

Как добавила собеседница, так как большая часть россиян не владеет иностранными языками, то сопровождение со стороны агента по медицинскому туризму зачастую является незаменимой помощью в организации лечения за рубежом.