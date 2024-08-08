Эксперт рассказала, кому следует отказаться от пилочного маникюра

Пилочный маникюр подходит для любых типов кожи, однако процедура может не подойти людям, страдающим гипергидрозом, поэтому лучше выбирать квалифицированного специалиста именно в этой технике, сообщила РИАМО сертифицированный инструктор по пилочному маникюру компании Vabrazive, мастер и преподаватель Олимпия Орсини.

«Пилочный маникюр подойдет почти всем клиентам. Можно рекомендовать детям, людям пожилого возраста и мужчинам», — сказала Орсини.

Также, по ее словам, процедура не оставит равнодушными и прекрасную половину, которые ищут бережный уход за ногтями без агрессивных методов. Качественные пилки помогут избежать травмирования верхних слоев кожи, минимизируя ее нагрев. Это приводит к снижению риска микротравм и предотвращает воспалительные реакции.

Помимо этого, попеременная работа шлифовщиком и полировщиком запаивает кожу и делает ее безупречной. Завершить процедуру можно как спа-уходом, так и обычной полировкой ногтевой пластины и нанесением ухаживающей косметики.

Орсини добавила, что в современном мире достаточно делать качественный и безопасный маникюр, а не следовать различным модным требованиям, таким как яркий дизайн ногтей или их экстремальное наращивание.