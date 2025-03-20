Эксперт рассказала, как правильно перейти на безмясную диету и сохранить энергию

Гастроэнтеролог Кашух: при отказе от мяса нужно есть достаточно бобовых и орехов

«Мясо — отличный источник белка. Однако этот элемент содержится и в других продуктах животного происхождения — рыбе, яйцах. Поэтому при отказе от мяса важно включить их в рацион. Чтобы чувствовать себя сытым, следует употреблять достаточное количество цельнозерновых продуктов, бобовых, овощей (особенно корнеплодов), орехов и фруктов. Это поможет получить полный набор жизненно важных аминокислот», — сказала Кашух.

По ее словам, растительные жиры также играют важную роль в насыщении и поддержании энергии.

«Полезные растительные жиры содержатся в авокадо, оливковом масле, орехах. Они замедляют процесс переваривания пищи и помогают надолго сохранить ощущение сытости. А вот рафинированные продукты, такие как сладости или белый хлеб, наоборот, могут спровоцировать резкий подъем сахара в крови, за которым последует спад и чувство голода», — отметила эксперт.

Кашух подчеркнула, что ключ к успешному отказу от мяса — это разнообразие в рационе и осознанный подход к питанию.

«Переход на безмясную диету — это не просто отказ от мяса. Важно понимать, как обеспечить организм всеми необходимыми веществами для полноценной жизни», — заключила врач.

Международный день без мяса отмечается ежегодно 20 марта, начиная с 1985 года. В этот день магазины и рестораны во многих странах отказываются от продажи мясной продукции, пропагандируя среди населения преимущества вегетарианского питания как способа здорового и экологичного образа жизни. Активисты также используют эту дату для популяризации идей сострадания к животным и защиты окружающей среды, подчеркивая важность снижения потребления мяса для улучшения экологической ситуации на планете.