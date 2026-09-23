Школьники Подмосковья пройдут олимпиаду «Безопасные дороги» до 25 октября

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартовала на платформе «Учи.ру». Школьники Подмосковья могут принять в ней участие до 25 октября включительно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Олимпиада «Безопасные дороги» проходит на платформе «Учи.ру» при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Состязание проводят седьмой год подряд. За предыдущие шесть лет в нем приняли участие более 27 млн школьников.

К олимпиаде могут присоединиться ученики 1–9-х классов, а также дети старше пяти лет вместе с учителями или родителями. Для участия нужно зарегистрироваться на «Учи.ру» или войти в существующий аккаунт и перейти из личного кабинета на страницу олимпиады.

Интерактивные задания помогут проверить знание правил дорожного движения и разобраться, как вести себя в разных ситуациях. Сложность задач зависит от возраста участников. Результаты объявят до 1 ноября включительно. Все участники получат сертификаты, победители — грамоты и дипломы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.