Инженеры внедрения и бизнес-аналитики смогут зарабатывать больше

Зарплаты инженеров внедрения и стратегических бизнес-аналитиков будут расти благодаря спросу на специалистов с навыками в разных областях.

Директор по аналитике кадровой компании «Адвирос» Михаил Тузов рассказал, что к концу лета рост числа новых вакансий замедлился. В отдельных сегментах активность найма снизилась на 15–18% при обычном уровне 10–12%. Компании тщательнее оценивают кандидатов и расходы на персонал.

По словам Тузова, работодатели готовы больше платить специалистам, которые налаживают взаимодействие между отделами. Среди них — инженеры внедрения, связывающие производство с разработчиками, и стратегические бизнес-аналитики. Базовые оклады индексируют на 3–5%, а премии за самостоятельность и измеримый результат выросли на 15–20%.

Эксперт объяснил разницу между зарплатами новых и действующих сотрудников стоимостью ошибки при найме. Компании готовы доплачивать проверенному кандидату с редкими навыками, но не спешат переводить на новую роль действующего работника: тогда придется искать ему замену.

«Именно поэтому сейчас внутренняя индексация зарплат тормозится, а офферы на редкие роли продолжают расти. Подорожают именно те специалисты, которые благодаря своим развитым гибридным навыкам смогут закрыть острые потребности бизнеса», — подытожил Михаил Тузов в эфире радио Sputnik.

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