Семьи участников СВО из Химок посетили парк «Земля Прайда» 22 сентября

Для семей провели экскурсию по парку-приюту. Со смотровых мостов гости наблюдали за животными, а затем в сопровождении сотрудников подошли ближе к тем из них, кто привык к контакту с человеком. Взрослые и дети увидели редких белых и желтых львов, тигров, сервалов и верблюдов. Сотрудники рассказали им о жизни спасенных животных.

«Поддержка семей наших бойцов — это не только решение бытовых вопросов, но и забота о душевном состоянии. Такие поездки дарят семьям возможность отвлечься, провести время вместе и получить яркие эмоции», — отметил помощник руководителя химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин.

«Земля Прайда» — приют для спасенных животных. Они попали туда при разных обстоятельствах, но ни одно из них не изъяли из дикой природы специально для парка.

В Химках для семей военнослужащих регулярно проводят культурные, спортивные и досуговые мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.