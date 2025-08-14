Эксперт рассказал о признаках и распространении вируса чикунгунья

Врач Альтштейн: слабость и кожная сыпь могут быть симптомами вируса чикунгунья

Желтолихорадочные и азиатские тигровые комары являются переносчиками лихорадки чикунгунья, случаи которой в 2025 году наиболее распространены в регионах Южной Азии, на островах Индийского океана, а также в некоторых африканских странах — Сомали, Кении и на Мадагаскаре. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн перечислил симптомы, которые могут проявляться у зараженного человека. В их число входит кожная сыпь, тошнота и слабость, сообщает «Вечерняя Москва».

Вирусное заболевание, известное как лихорадка чикунгунья, попадает в организм человека через укусы комаров. После заражения болезнь проявляется не сразу. Инкубационный период составляет от 2 до 12 дней. Затем у пациентов появляются характерные признаки: слабость, тошнота, высокая температура, болезненные ощущения в суставах и кожная сыпь.

Эксперт отметил, что основная мера профилактики от заражения, это защита от комариных укусов с помощью репеллентов. Он также подчеркнул, что ограничивать поездки в регионы распространения определенных видов комаров нецелесообразно, поскольку эти насекомые встречаются повсеместно.

По мнению Альтштейна, путешествовать можно в любые места, главное — принимать меры предосторожности против москитов.