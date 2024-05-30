Эксперт рассказал о первых симптомах и профилактике рассеянного склероза

Рассеянный склероз не связан с памятью и забывчивостью. Болезнь поражает не только пожилых, но и молодых людей. Первые симптомы можно заметить в период с 20 до 40 лет, сообщил РИАМО сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Общероссийской общественной организации инвалидов, больных рассеянным склерозом, Ян Власов.

Что такое рассеянный склероз

Эксперт объяснил, что сам термин «рассеянный» означает в этом контексте, что поражена может быть вся центральная нервная система, а «склероз» — это образующийся в области потери миелина рубец. Это заболевание очень легко пропустить на первой стадии. До сих пор наука не нашла точного ответа на вопрос, что именно провоцирует появление рассеянного склероза.

В качестве причин рассматриваются генетические, средовые факторы и вирусные инфекции (вирус Эпштейн-Барр и ретровирусы). При этом точно известен механизм работы этой болезни: иммунная система сама атакует ткани спинного и головного мозга, чем разрушает миелиновую оболочку.

«Таким образом, заболевание может вызывать нарушения практически в любой функции человека — зрение, движения, эмоции и т. д. Это могут быть некритичные изменения, которые сразу насторожат человека, что и является основной причиной того, что зачастую люди игнорируют первые симптомы заболевания», — считает эксперт.

Например, онемение в руке может быть из-за защемления нерва или остеохондроза, а проблемы с концентрацией можно списать на усталость, которой может быть подвержен любой человек.

Течение заболевания и диагностика

Власов отметил, что болезнь протекает с чередованием обострений и ремиссий. Симптомы появляются и пропадают, особенно на первых стадиях. Все это влияет на диагностику. По словам специалиста, важно, чтобы человек сам понимал, можно ли чем-то объяснить беспокоящие его симптомы или они возникли внезапно. Если это так, то нужно как можно быстрее обратиться к врачу.

«Для диагностики заболевания в основном используют МРТ (магнитно-резонансная томография), при помощи которой визуализируются бляшки (склеротические изменения) в тканях головного и спинного мозга. Для подтверждения диагноза могут также применяться другие методы исследований», — перечислил Власов.

Типы и лечение рассеянного склероза

Рассеянный склероз различается степенью прогрессирования и инвалидизации. Стопроцентных способов защиты от болезни нет, но есть разные схемы терапии. Они подбираются индивидуально для каждого пациента, помогают замедлить течение болезни и ее развитие.

Препараты, которые изменяют течение рассеянного склероза, доступны и в России. Лекарства снижают тяжесть и частоту обострений. Более того, принимая эти препараты, возможно даже планировать беременность. Раньше это было невозможно. Также важную роль в эффективности терапии играет образ жизни пациента — регулярность физнагрузок и режим сна.

«Современные возможности терапии рассеянного склероза позволяют пациентам жить полноценной и активной жизнью: учиться, работать, путешествовать, рожать детей. Причем эволюция лечения происходит на глазах — в 1951 году пациенты впервые получили возможность снижать тяжесть симптомов, а в 80-х годах уже появились первые разработки по препаратам, изменяющим течение заболевания. С 1993 они стали доступны пациентам. В 2010-м появились препараты, которые способны справляться с более сложными формами болезни. Эта скорость позитивных изменений дает большую надежду на будущее», — отметил специалист.

30 мая во всем мире отмечают День рассеянного склероза, который нужен для повышения информирования населения о болезни, ведь здесь особенно важна ранняя диагностика. Следует осознавать: чем быстрее обнаружено заболевание, тем меньше непоправимых изменений в нервной системе оно причинит.

В этом году социально-образовательные акции проходили с 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге, а с 31 мая по 2 июня они состоятся в Городском саду Краснодара. Визуальным атрибутом кампании служит телефонная будка, откуда каждый может «позвонить в будущее». Для этого нужно расшифровать номер на стенде. Все элементы тесно переплетены между собой и составляют одну историю — о поддержке пациентов с рассеянным склерозом.