Эксперт рассказал, как избежать заражения вирусом Коксаки

Иммунолог Владимир Болибок рассказал, как избежать вируса Коксаки, который относится к группе энтеровирусов, сообщает «Вечерняя Москва».

Основной путь передачи инфекции — фекально-оральный, однако возможен и воздушно-капельный способ. Инкубационный период составляет несколько дней, а симптомы заболевания напоминают грипп: высокая температура, головная боль и боли в животе, вслед за которыми может появиться сыпь.

Чтобы предотвратить заражение, важно соблюдать личную гигиену. Болибок отметил, что в основном инфекция поражает туристов, так как в местах скопления людей, например, в бассейнах, вирус быстро распространяется.

«Один ребенок залезет в бассейн, немного пачкает воду — и все остальные в бассейне быстро заражаются», — рассказал иммунолог.

Лечение вируса Коксаки является симптоматическим, так как специальной терапии не существует. Врач пояснил, что в тяжелых случаях болезнь может привести к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода.