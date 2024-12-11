Эксперт предупредил, что снижение уровня ВИЧ может привести к беспечности

Вадим Покровский, руководитель отдела по профилактике СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заявил, что снижение заболеваемости ВИЧ в России до исторического минимума не должно вызывать беспечности.

Несмотря на уменьшение новых случаев до 50 тысяч в год по сравнению с пиковыми 90 тысячами в 2016 году, проблема остается серьезной, так как число людей с ВИЧ-инфекцией продолжает расти из-за того, что заболевание не поддается полному излечению.

«Проблема еще в том, что люди, зараженные ВИЧ, не излечиваются, поэтому эти все 50 тысяч новых случаев приплюсовываются к тем, кто уже есть. А это значит, что потребности в лекарственных препаратах продолжают расти», - добавил эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам Покровского, профилактика и информированность населения становятся критически важными, особенно в свете изменения профиля инфицированных: сейчас многие из них – гетеросексуалы, а не только представители «угрожаемых контингентов».

Он также отметил, что уровень знаний по ВИЧ среди населения значительно снизился, и это вызывает озабоченность. Современные подходы к половому просвещению должны включать не только школы, но и родителей, так как возрастная группа, наиболее подверженная риску, – это люди старше 30 лет, часто начинающие новую жизнь после разводов.