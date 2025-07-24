Что касается психики мужчины при старении, то нужно помнить, что стареют не только клетки, стареет еще и взгляд на мир, сообщил РИАМО КПТ-терапевт Сергей Горбатовский.

«Окаменение психики — ваш главный враг. Когда все раздражает — музыка, молодежь, новости, новые слова — это не принципиальность, это тревога. Страх, что тебя вытесняют, что ты уже не в теме», — уточнил Горбатовский.

По его словам, есть и хорошая новость: мозг можно тренировать — как бицепс и даже лучше.

«Читайте то, чего не понимаете. Слушайте тех, с кем не согласны. Пробуйте новое. И тогда возраст будет означать не отставание, а опору. Вы не обязаны быть молодым, но вы обязаны быть живым», — подчеркнул собеседник.

Гормоны зависят не только от возраста, но и от того, как человек к себе относится. Мужчина, который уважает себя, ест нормально, двигается, спит и не убегает от эмоций — выглядит моложе на 5, 10, иногда 15 лет. Это не фантазия, а эндокринология.

Также имеет значение психосоматика: кожа, волосы, запах тела отражают внутреннее состояние. Агрессия, усталость, вина, недовольство — все выходит наружу. И наоборот: спокойствие, интерес, радость тоже видны почти сразу. Особенно женщине, которая чувствует, а не только смотрит.

«Психологи говорят: чтобы возраст не „накатил“, нужно развивать метакогнитивные навыки — способность думать о собственном мышлении. Это значит — понимать, как ты думаешь, как устроены твои эмоции, почему ты реагируешь именно так. Это зрелость нового типа, позволяющая взрослеть, а не стареть. Она важнее кубиков пресса — и гораздо более сексуальна», — сказал эксперт.