Эксперт оценила развитие инфраструктуры в современных домах по реновации

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что на первых этажах зданий в ЖК мегаполиса, которые были построены по реновации, появилось около 700 магазинов, кафе, аптек и медцентров.

«При строительстве ЖК первые этажи домов оставляем нежилыми под социально-бытовые объекты. С момента начала программы построены и переданы под заселение 324 жилых комплекса. На первых этажах размещены свыше 1,4 тыс. нежилых помещений», — уточнил градоначальник.

Размещение различных объектов в нежилых помещениях на первых этажах домов по реновации отражает ориентацию Москвы на человека, его удобство в городе и создание мест для комфортного проживания и доступности сервисов услуг на уровне каждого района, сообщила директор партнерских программ CM International Ольга Ахсянова.

Ахсянова добавила, что жилые дома, которые ранее служили местом для отдыха от работы, сегодня стали жилыми комплексами, которые могут стать и местом для работы человеку на удаленном или гибридном формате работы. Это значит, что в пешей доступности человеку нужны не только коммерческие сервисы, но и социальная инфраструктура — больницы, детские сады, школы и спортивные объекты.

«Все удобства, которые человек может получить рядом с офисом или в центре города сегодня нужны ему рядом. Создание рабочих мест в таких заведениях способствует экономическому росту региона», — прокомментировала эксперт.

Она также рассказала, что 9,5 тыс. рабочих мест — это эффект и для сопутствующие сектора, например, транспорт, строительство и логистика. Ожидаемое увеличение до 200 тыс. открытых рабочих мест подчеркивает огромный потенциал развития.

«Таким образом, программа реновации с интеграцией нежилых помещений на первых этажах может рассматриваться как позитивный шаг в сторону устойчивого городского развития, однако важно продолжить мониторинг и адаптацию стратегии в зависимости от меняющихся потребностей местных жителей», — добавила Ахсянова.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе.

«В декабре в новостройку по адресу: улица Кедрова, дом 16, корпус 3, начинают переселение почти 700 человек. Ранее они жили в трех пятиэтажках на Большой Черемушкинской улице и двух четырехэтажных домах на улицах Шверника и Гримау. Всего по программе реновации в Академическом районе предстоит переселить 4,3 тыс. жителей 19 старых зданий. Около 2,9 тыс. москвичей из 14 расселяемых здесь домов уже стали правообладателями новых квартир», — резюмировал Ефимов.