Эксперт объяснила, почему высокобелковые диеты вредны для организма

В последнее время среди худеющих набирает популярность диета «Магги». Она предполагает прием пищи 3 раза в день, в одно и то же время, без перекусов. Такая система питания повышает чувствительность к инсулину и запускает процессы жиросжигания. Основа диеты — животный белок: яйца, мясо или птица, рыба. Еще одним важным компонентом выступает грейпфрут. По некоторым данным, этот цитрус снижает уровень инсулинорезистентности, что приводит к нормализации веса.

«При дефиците жиров и углеводов — главных источников энергии — организм начинает воспроизводить ее из того, что есть — белка. В результате этого процесса образуется побочный продукт — аммиак, его накопление в крови вызывает гипераммониемию», — сказала Ильичева.

Симптомы интоксикации при избытке белка: головная боль, туман в голове, усталость и слабость, запоры, так как снижение моторики кишечника происходит в результате смещения рН в щелочную сторону. Также наблюдается дефицит лакто- и бифидобактерий, резкий запах нашатырного спирта от кала и мочи.

«Кроме того, практически весь аммиак выводится из организма почками. Его избыточное количество увеличивает нагрузку на них и риск возникновения мочекислых камней и подагры. Чрезмерное употребление грейпфрута во время диеты также может привести к неблагоприятным последствиям», — добавила эксперт.

Цитрус влияет на распределение и биодоступность многих лекарственных препаратов, замедляя их всасывание, либо увеличивая концентрацию. В первом случае это приводит к снижению эффективности, а во втором — к передозировке лекарственных средств.

Чтобы эффективно снизить вес, необходимо увеличить траты энергии и расходовать больше калорий, чем поступает с пищей. Рацион даже при снижении веса должен быть полноценным и сбалансированным с достаточным количеством витаминов и микроэлементов.

«Малоактивный образ жизни и избыток калорий не единственные факторы, влияющие на набор веса. Причинами могут быть нарушение работы щитовидной железы, инсулинорезистентность или высокий уровень стресса. Именно поэтому для эффективного похудения нужен комплексный подход — обратитесь за консультацией к специалисту», — заключила нутрициолог.