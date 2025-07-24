Эксперт объяснила, как мужчинам в 40 лет ухаживать за собой без лишнего пафоса

Мужчинам старше 40 лет можно ухаживать за собой без лишнего пафоса, для этого есть несколько советов, сообщила РИАМО эксперт в области косметологических разработок компании Impulse Device Алена Шевердина.

По ее словам, уход может быть без крайностей и показной глянцевости, просто и по делу.

«Один раз в год — чекап. Сдать анализы, исключить воспаления, проверить гормоны. Современные частные лаборатории дают детальную расшифровку анализов, готовые интерпретации и даже базовые рекомендации, основанные на международных протоколах. Это удобно: результаты — в приложении, очередей — ноль, прием — без потери половины рабочего дня в поликлинике», — сказала Шевердина.

Она добавила, что важно один раз в неделю ходить на массаж лица или физическое расслабление: баня, сауна, остеопат. Мужской массаж лица, остеопатия, баня, сауна, спа — давно стали нормой. Можно пойти в салон, а можно освоить домашние LED-гаджеты для лица, которые реально работают: они улучшают микроциркуляцию, снижают отечность, стимулируют выработку коллагена.

Эксперт посоветовала также ежедневно минимум 15 минут физической активности. Это может быть прогулка, лестница вместо лифта, пара упражнений дома. Это делается не ради пресса, а ради сосудов, суставов и ясности ума.

Каждый вечер специалист рекомендует очищение кожи и базовый уход. Гель для умывания, сыворотка, крем — как чистка зубов.

Каждый месяц также нужно получать новое знание, читать книгу, слушать подкаст, изучать навык.

«Психика требует стимулов не меньше, чем тело. Мозг, не получающий новых задач, стареет быстрее», — пояснила Шевердина.