Эксперт назвал 3 главные ошибки при уколах в домашних условиях

Свыше ¾ россиян (87%) допускают ошибки при совершении уколов в домашних условиях, а 36% хотя бы раз сталкивались с неприятными последствиями самоуколов. Существуют 3 самые распространенные ошибки при использовании шприцев, сообщил РИАМО генеральный директор компании — производителя персональных медицинских устройств «Комарик» Артур Загитов.

Неправильная утилизация

Самой распространенной ошибкой оказалась неправильная утилизация использованного шприца. Абсолютное большинство респондентов (96%) выбрасывают их в мусорное ведро.

«Использованный шприц с иглой — это острый предмет, который может травмировать того, кто будет выносить или сортировать мусор. Даже небольшая ранка при контакте с кровью или остатками лекарства может стать источником инфекции. Простое выбрасывание в бытовой мусор создает реальную опасность для окружающих, включая уборщиков и сортировщиков мусора, а также домашних или бездомных животных», — отметил Загитов.

Выбрасывать шприцы следует в жестком контейнере с плотно закрывающейся крышкой, который не протыкается иглой. Это минимизирует риск случайной травматизации и предотвращает контакт с потенциально зараженными материалами. В качестве контейнера может подойти использованный тюбик из-под шампуня. Поместите туда использованный шприц, напишите на контейнере «Осторожно: использованные шприцы / иглы» и только потом выбрасывайте в ведро.

«В крупных городах также действуют компании и пункты, которые принимают использованные шприцы и иглы на утилизацию. Но они больше ориентированы на медицинские учреждения. Если вы — частное лицо и используете шприцы дома, важно уточнить, принимают ли ближайшая аптека, клиника или специализированная фирма такие отходы от населения», — рассказал эксперт.

Пренебрежение гигиеной

Это вторая по распространенности ошибка. Правила антисептики в процессе укола нарушали 73% опрошенных. Типичное заблуждение — «дома все чисто»: раз дом — не общественное место, через которое ежедневно проходят сотни людей, то и опасности нет. Еще одна распространенная причина, по которой люди пропускают гигиену, — спешка, особенно если человек проходит курс инъекций, и процедура превращается в рутину. Люди часто считают, что обработка рук и места укола нужны «для проформы», а не для реальной защиты.

«Необработанная кожа содержит миллионы микробов. При проколе они могут попасть под кожу и вызвать воспаление — от покраснения до абсцесса. Немытые руки переносят микроорганизмы на иглу или место инъекции, особенно если человек прикасается к игле, ампуле или коже после вскрытия шприца. Открытые ампулы и флаконы, в свою очередь, быстро теряют стерильность: при наборе препарата в них попадают воздух, пыль и микрочастицы. Например, если ампула стоит открытой даже несколько минут, возрастает риск контаминации стеклянными частицами», — поделился специалист.

Использование одной иглы для нескольких уколов

У 16% опрошенных был опыт повторного использования инсулиновой иглы. На первый взгляд это может показаться безвредным: укол ведь делают «только себе», а игла выглядит чистой. Но даже одно повторное использование значительно увеличивает риск возникновения травм и воспалений.

«Игла для инсулина — это не просто металлический стержень. Ее кончик имеет заводскую микрозаточку и специальное силиконовое покрытие, которое обеспечивает легкое безболезненное проникновение в кожу. Но уже после одного прокола кончик тупится и деформируется. Ровное острие превращается в „крюк“ с зазубринами. Силиконовая смазка же стирается. Игла становится „сухой“ и при повторном использовании рвет кожу, а не прокалывает ее. На поверхности иглы, в свою очередь, остаются частицы эпидермиса, капли крови и микроорганизмы. Даже если человек здоров, бактерии с поверхности кожи могут попасть на иглу и затем обратно под кожу при повторном уколе», — объяснил гендиректор «Комарика».

Это не единственное негативное последствие повторного использования игл. В числе прочих последствий боль, покраснение, отеки и микрокровоизлияния. При частых уколах в одно и то же место и при повторном использовании игл развивается уплотнение ткани: кожа становится неровной, плохо всасывает лекарство. Есть и неочевидное последствие — ошибки дозировки. Засоренная или деформированная игла может частично перекрывать просвет, и лекарство будет вводиться не полностью. Это особенно критично при введении инсулина, гормонов, обезболивающих и антибиотиков.

Другие неприятные последствия

Опрос также показал, что свыше трети россиян (36%) сталкивались болью, отеком, покраснением и прочими неприятными последствиями. Такие проблемы связаны как с пренебрежением мерами безопасности, так и с неправильной техникой инъекции — слишком резким движением, неверным углом прокола или неуверенностью человека, делающего укол.

«В таких ситуациях можно использовать шприцы-пистолеты, конструкция которых обеспечивает контролируемое введение иглы на нужную глубину, под нужным углом и с нужной скоростью и плавное введение препарата. Механизм устройства исключает непроизвольное движение руки и снижает болевые ощущения. Это особенно важно для людей, которые делают уколы самостоятельно себе, детям или пожилым, — там, где рука может дрогнуть или страх боли мешает правильному выполнению процедуры. Использование таких инструментов не отменяет правил стерильности, но помогает минимизировать человеческий фактор и сделать процедуру комфортнее», — отметил Загитов.

Одноразовые шприцы созданы для того, чтобы полностью исключить риск заражения и воспалений, а не «минимизировать» его. После одного применения их стерильность, герметичность и механическая надежность теряются безвозвратно. Даже если шприц выглядит чистым, внутри могут остаться микрочастицы крови или лекарства, а через микротрещины в пластике могут попасть бактерии из воздуха.

«Повторное использование — это не экономия, а потенциальный источник инфекций, боли, травм и воспалений тканей. Самый надежный способ обеспечить безопасность при уколе или курсе инъекций — использование одноразовых шприцов и их правильная утилизация. Соблюдение этих простых правил обеспечит безопасность процедуры», — заключил эксперт.

