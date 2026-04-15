Эксперт Кутуева рассказала, какие анализы нужно сдать весной

Зампред комиссии по лабораторной диагностике московского отделения «Опоры России» Эльмира Кутуева перечислила анализы, которые стоит сдать весной для контроля здоровья.

Весной рекомендуется начать с общего анализа крови, который помогает выявить воспаления, анемию и оценить состояние иммунной системы, отметила Кутуева. При отклонениях она советует дополнительно сдать биохимический анализ крови для проверки работы печени, почек и обмена веществ.

«Данные общего анализа крови позволяют обнаружить признаки воспалительных процессов, анемии, оценить работу иммунной системы и уровень гемоглобина. Если найдены отклонения, то следует сдать биохимический анализ крови, который укажет на недостатки в работе печени, почек и поможет выявить недостатки в обмене веществ», — советует Эльмира Кутуева.

Отдельное внимание специалист рекомендует уделить уровню витамина D, дефицит которого часто возникает после зимы.

«Дефицит этого витамина часто наблюдается после зимы и может проявляться слабостью, мышечной болью, повышенной хрупкостью костей. Все дело в том, что витамин D вырабатывается под воздействием солнечных лучей, а в средней полосе у нас 2-3 солнечных дня в месяц в осенне-зимний период», — уточнила Эльмира Кутуева.

Часто болевшим зимой эксперт советует сдать коагулограмму для оценки свертываемости крови. Также стоит проверить гормоны щитовидной железы — Т3, Т4 и тиреотропный гормон.

«Нарушения работы щитовидной железы маскируются под усталость, раздражительность, бессонницу – вещи, которые мы традиционно списываем на высокий ритм жизни», — объяснила Эльмира Кутуева в эфире радио Sputnik.

Женщинам дополнительно могут понадобиться анализы на железо, ферритин, трансферрин, фолиевую кислоту, витамин B12 и половые гормоны. При отклонениях Кутуева рекомендовала обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.