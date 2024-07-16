Эксперт Ким рассказала об основной проблеме при борьбе с зависимостью

Одна из основных проблем в теме зависимостей лежит в общественной плоскости. Далеко не любое злоупотребление чем-либо определяется обществом как проблема, которая может привести к зависимости, сообщила РИАМО бизнес-психолог, гештальт-терапевт, директор по развитию проекта Psy Follow Ксения Ким.

«Поэтому процент людей, выздоравливающих от химической зависимости, очень мал. Даже если человек проходит реабилитацию, после нее он возвращается в свою привычную среду, где по-прежнему поддерживается употребление, который приводит к срыву», — пояснила специалист.

По ее словам, если в компании друзей и родственников у человека возникает желание «налить другому», а его отказ от употребления воспринимается вами как «неуважение», то следует задуматься, какой урон наносится в этот момент выздоравливающему человеку.

Она отметила, что под химической зависимостью подразумевается курение, токсикомания, наркотики или злоупотребление спиртным.