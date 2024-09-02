Эксперт: ИИ помогает врачам в решении сложных медицинских задач

Уже сегодня искусственный интеллект проникает в медицину, позволяя медспециалистам принимать более обоснованные решения, сообщила РИАМО директор департамента по продуктам СберМедИИ Елена Соколова.

По словам эксперта, в будущем появятся ИИ-инструменты, которые будут помогать врачам всех специальностей с рутинными задачами, облегчать рабочие процессы.

«Искусственный интеллект особенно полезен тогда, когда важна скорость принятия решений или когда требуется проанализировать очень много медицинских данных и принять взвешенное решение», — сказала Соколова.

Один из успешных кейсов в медицине — это интеграция сервиса искусственного интеллекта «КТ головного мозга» в Центр управления госпитализацией пациентов с инсультами «УДАР». Название Центра — это аббревиатура, где собраны первые симптомы, на которые нужно обратить внимание при остром нарушении мозгового кровообращения: улыбка, движение, артикуляция, а после их определения следует решение о маршрутизации и лечении пациента. Пилотное тестирование работы такого центра прошло в Новосибирской области и в Приморском крае.

«Главная задача проекта — обеспечить непрерывное сопровождение и максимально быструю маршрутизацию пациента с инсультом от момента вызова скорой до проведения необходимого лечения. Сервис „КТ головного мозга“ на базе искусственного интеллекта, который используется врачами центра, помогает быстро принимать тактические решения по лечению пациента. Он автоматически определяет наличие признаков ишемического инсульта и внутричерепных кровоизлияний на бесконтрастном КТ-исследовании, выделяет участки патологии цветным контуром, рассчитывает общий объем поражения головного мозга, подсчитывает балл по шкале ASPECTS и готовит предварительное рентгенологическое заключение», — объяснила эксперт.

Соколова считает, что «УДАР» — это удачный пример синергии опыта и компетенций врачей и современных технологий. Когда счет идет на минуты, скорость обработки визуальных медицинских исследований имеет большое значение.

Выявление ишемического инсульта в острой фазе позволяет провести своевременное лечение большему количеству пациентов в рамках терапевтического окна. У врачей есть всего 4,5 часа для растворения небольшого тромба специальными препаратами, 6 часов для удаления крупного тромба из сосудов головного мозга специальными устройствами — стент-ретриверами.

В Новосибирской области в 2023 году более чем в 10 раз увеличилось количество процедур удаления тромбов из сосудов головного мозга. Эти цифры говорят о том, что маршрутизация пациентов стала эффективнее и быстрее, удалось вовремя назначить необходимое лечение, спасти жизнь человеку и увеличить шансы на успешную реабилитацию.

«Искусственный интеллект сегодня не только эффективен в экстренной диагностике заболеваний, он также полезен хирургам при проведении сложных операций. Например, модели ИИ могут проводить экспресс-анализ тканей пациентов прямо во время хирургического вмешательства. Исследования показывают, что диагностика опухоли головного мозга с помощью ИИ во время операции занимает менее трех минут и позволяет отличить опухолевую ткань от здоровой», — обозначила директор департамента.

Сегодня алгоритмы искусственного интеллекта также улучшают качество медицинских изображений. Они уменьшают «шум», повышают контрастность, способствуя более четкой визуализации анатомических структур и патологии. Это позволяет хирургам принимать более обоснованных решения, повышая эффективность хирургических вмешательств.

«Сегментация изображений на основе ИИ позволяет хирургам точно определять критические структуры и области интереса. Технологии дополнения изображений на базе искусственного интеллекта предлагают хирургам улучшенные визуальные подсказки, указывают на безопасные хирургические границы или выделяют потенциальные зоны риска», — добавила Соколова.

Синергетический эффект обеспечивается за счет применения технологий ИИ и интраоперационной визуализации в минимально инвазивных и роботизированных операциях. Точность и согласованность роботизированных систем дополняется возможностями обработки изображений с помощью ИИ.

Искусственный интеллект позволяет роботизированным системам анализировать интраоперационные изображения в режиме реального времени, обеспечивая точную навигацию, идентификацию тканей и выполнение хирургических задач. Все это снижает травматичность вмешательств и ускоряет процессы послеоперационного восстановления.

«С каждым годом мы видим, что растет готовность врачей использовать системы искусственного интеллекта в своей практике. Это касается не только обработки визуальных исследований, но и терапии. Системы на базе ИИ постоянно совершенствуются и уже сегодня являются надежным помощником при принятии тактических врачебных решений», — заключила эксперт.