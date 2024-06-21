Эксперт Худяков рассказал, какие прививки по ДМС ставят летом чаще всего

Чаще всего летом россияне прививаются по ДМС от клещевого энцефалита, сообщил РИАМО генеральный директор страхового брокера Mains Сергей Худяков.

Прививки от клещевого энцефалита часто являются дополнительной опцией программ ДМС, что позволяет пациентам пройти как профилактическую, так и экстренную вакцинацию при укусе клеща.

«Летом россияне активно путешествуют внутри страны, в том числе в регионы, эндемичные по клещевому энцефалиту, например, на Алтае регистрируется более 3 тысяч случаев укусов клещей в период с апреля по октябрь. В связи с этим спрос на экстренную вакцинацию от клещевого энцефалита заметно возрастает», — объяснил Худяков.

При этом пик профилактической вакцинации от клещевого энцефалита приходится на весенний период, в соответствии с рекомендациями врачей — доля достигает 90% от всех вакцинаций.

«Летом прививки делают в основном детям, стандартным комплексом (дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит), входящим в график плановой вакцинации. Осенью до 90% всех вакцин составляют вакцины от гриппа. Половина всех вакцинаций по ДМС приходятся на сентябрь–октябрь, еще четверть на период с марта по май», — объяснил эксперт.

Таким образом, основные особенности сезонного страхования в летний период заключаются в снижении частоты плановых посещений врачей, снижении вызовов врача на дом, росте спроса на медицинский полис для выезжающих за рубеж, а также на экстренную помощь на территории России, включая экстренную вакцинацию от клещевого энцефалита.