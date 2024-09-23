Эксперт: будущим родителям не нужно бояться мутаций

«Точечные мутации — это замена одних нуклеотидов („генетических букв в тексте“ ДНК) на другие. Такие „опечатки“ случаются при копировании генетических текстов, то есть при удвоении ДНК, регулярно. Чаще всего такие точечные мутации не имеют никаких последствий и внешних проявлений и никак не влияют на приспособленность к условиям окружающей среды», — сказал журналистам эксперт.

По его словам, такие изменения в генетическом коде происходят случайно и не всегда связаны только с наследственностью, но черты личности ребенок скорее все же получает от родителей: это связаны и с генами, и с воспитанием. В тесте ДНК даже есть раздел «Способности и характер».