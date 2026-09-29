USD
Доллар США
84,41
0.08 %
EUR
Евро
96,25
0.40 %
CNY
Китайский Юань
12,56
0.22 %
GBP
Фунт стерлингов
111,81
0.28 %

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин снова проходит лечение

Здравоохранение

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин снова проходит лечение после улучшения состояния, сообщает RT.

Булыкин вспоминал, что Алдонин пришел в себя: был бодр, ходил, общался и даже играл в падел.

Положительная динамика казалась очевидной, но, по словам Булыкина, при таком недуге приходится постоянно держать ухо востро.

Ранее бывший футболист сообщил о возобновлении лечения Алдонина и призвал всех верить в лучшее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.