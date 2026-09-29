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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин снова проходит лечение после улучшения состояния, сообщает RT .

Булыкин вспоминал, что Алдонин пришел в себя: был бодр, ходил, общался и даже играл в падел.

Положительная динамика казалась очевидной, но, по словам Булыкина, при таком недуге приходится постоянно держать ухо востро.

Ранее бывший футболист сообщил о возобновлении лечения Алдонина и призвал всех верить в лучшее.

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