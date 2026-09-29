Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин снова проходит лечение
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин снова проходит лечение после улучшения состояния, сообщает RT.
Булыкин вспоминал, что Алдонин пришел в себя: был бодр, ходил, общался и даже играл в падел.
Положительная динамика казалась очевидной, но, по словам Булыкина, при таком недуге приходится постоянно держать ухо востро.
Ранее бывший футболист сообщил о возобновлении лечения Алдонина и призвал всех верить в лучшее.
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