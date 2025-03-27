Экономист рассказал, как рассчитывается больничный при увольнении в 2025 году
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Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что у граждан России есть право на получение больничных выплат в течение месяца после увольнения, сообщает aif.ru.
Он подчеркнул, что пособие по временной нетрудоспособности или больничный представляет собой социальную выплату, предусмотренную системой обязательного социального страхования.
По словам эксперта, больничный лист может быть оформлен не только для работающих граждан, но и в течение 30 дней после прекращения трудовых отношений.
В такой ситуации размер компенсации составит 60% от среднего дневного заработка за 2 предшествующих года. Первые 3 дня оплачиваются бывшим работодателем, а последующие — Социальным фондом России, уточнил Балынин.