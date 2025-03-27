Экономист рассказал, как рассчитывается больничный при увольнении в 2025 году

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что у граждан России есть право на получение больничных выплат в течение месяца после увольнения, сообщает aif.ru .

Он подчеркнул, что пособие по временной нетрудоспособности или больничный представляет собой социальную выплату, предусмотренную системой обязательного социального страхования.

По словам эксперта, больничный лист может быть оформлен не только для работающих граждан, но и в течение 30 дней после прекращения трудовых отношений.

В такой ситуации размер компенсации составит 60% от среднего дневного заработка за 2 предшествующих года. Первые 3 дня оплачиваются бывшим работодателем, а последующие — Социальным фондом России, уточнил Балынин.