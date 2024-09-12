Егоров: в МОНИКИ работает поколение высококлассных молодых ЛОР-врачей

В МОНИКИ воспитывается новое поколение оториноларингологов, которые идут в практическое здравоохранение, сообщил РИАМО руководитель отделения оториноларингологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. Владимирского Виктор Егоров.

«В МОНИКИ работает высококлассное поколение молодых оториноларингологов», — подчеркнул Егоров.

По его словам, уровень оказания неотложной помощи в МОНИКИ один из лучших в России. Из института выходят и многие научные работники, здесь защищаются кандидатские и докторские диссертации.

«Мы растем, развиваемся, переоснащаемся. Благодаря этому осваиваем новые методы лечения», — сказал Егоров.

Это, например, технология лазерной хирургии: новые эндоскопические доступы, новые методы лечения патологий уха с применением микрохирургической техники, новые способы замещения барабанной перепонки.

«Клиника МОНИКИ всегда идет в ногу со временем. Здесь проводятся операции мирового уровня», — заявил Егоров.

Он уточнил, что именно в МОНИКИ впервые в мире в клинике была проведена операция при доброкачественных позиционных головокружениях с применением лазера.

«Операция проводилась под микроскопом с анестезией», — сказал медик.

Он добавил, что в клинике разрабатывают новые методы эндоскопических доступов при воспалительных заболеваниях.

«МОНИКИ всегда был ведущим в лечении патологий гортани не только в Московской области, но и на территории всей России», — рассказал Егоров.

Врач обратил внимание, что клиникой руководили великие доктора, чьими монографиями сотрудники МОНИКИ до сих пор пользуются.

«Жители Московской области и жители России могут быть уверены, что в МОНИКИ всегда готовы оказать специализированную помощь на самом высоком мировом уровне», — заключил Егоров.

Всероссийская научно-практическая конференция «Новые медицинские технологии в оториноларингологии. Прошлое, настоящее и будущее. К 150-летию первой в России оториноларингологической клиники» начала работу в МОНИКИ им. Владимирского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев.