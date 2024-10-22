Егорьевские врачи спасли жизнь 14-летней школьнице

Юная пациентка из поступила из Сергиева Посада. Жидкость в объеме 19 литров заполняла всю брюшную полость.

Подростку требовалась экстренная операция. В Егорьевскую больницу девочка поступила ночью, ее температура на тот момент поднялась до 38,9 градусов.

«Две ночи у нас были бессонные, состояние было тяжелое, но здесь нас очень тепло приняли. Ребенок совсем другой стал. Как она мучилась — не могла лежать ни на спине, на бок еле поворачивалась, а тут мы приехали, и нам сразу сделали операцию», — рассказала мама пациентки.

Операцию провели лапароскопическим малоинвазивным доступом. Этот метод позволяет удалять новообразования через проколы, не прибегая к полостным, крупным разрезам. Проводить их позволяет современное оборудование, которое поступает в Егорьевскую больницу благодаря программе губернатора Московской области. На хирургическом комплексе «Олимпус», который был задействован и в этот раз, за несколько месяцев провели уже порядка 200 операций.

«Опухоль мы успешно удалили, ткань яичника подростку была сохранена, то есть репродуктивные функции у нее сохранились. Сейчас уже ребенок ходит, в среду уже планируется на выписку», — рассказал заведующий гинекологическим отделением стационара Егорьевской больницы Владислав Каданцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.