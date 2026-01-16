Ефимов: с 2020 года в столице возвели 18 больничных корпусов

В 9 административных округах столицы с 2020 года под кураторством департамента гражданского строительства возвели современные больничные корпуса, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь объектов составляет свыше 420 тыс. кв. м.

«С 2020 года под кураторством департамента гражданского строительства в столице возвели 18 больничных корпусов общей площадью 424,2 тыс. кв. м. Среди новых объектов — Московский многопрофильный клинический центр „Коммунарка“, новый комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира, а также флагманские центры при больнице № 15 им. О. М. Филатова, многопрофильном научно-клиническом центре им. С. П. Боткина, Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и другие значимые объекты», — поделился вице-мэр.

На сегодняшний день в городе уделяют немало внимания возведению инфраструктуры здравоохранения в целях обеспечения горожан качественной и доступной помощью. Новые объекты строят по современным стандартам, с применением качественных и энергоэффективных материалов.

«Больничные корпуса построили в 9 административных округах столицы. Больше всего — в Новомосковском, где ввели 5 объектов многопрофильного клинического центра „Коммунарка“. Три здания возвели на востоке города, среди них — лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра им. А. С. Логинова. Современный флагманский центр появился на территории городской клинической больницы им. В. М. Буянова в районе Царицыно. Он способен принимать до 200 пациентов в сутки. Центр оснастили 9 разнопрофильными операционными, оборудовали отапливаемый тамбур для машин скорой помощи и разместили вертолетную площадку для транспортировки экстренных пациентов», — добавил руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Также новые больничные корпуса построили в Южном, Юго-Восточном, Северо-Восточном, Западном и Северном административных округах. Так, в Беговом районе возвели флагманский центр экстренной помощи при городской клинической больнице им. С. П. Боткина. Семиэтажный комплекс общей площадью 16,4 тыс. кв. м включает в себя 9 современных операционных, в том числе гибридную, ангиографическую, 5 общего профиля и 2 малые.

Помимо этого, недавно подошло к концу строительство Центра хронических болезней на территории инновационного центра «Сколково».

