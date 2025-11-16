Ефимов: под кураторством департамента гражданского строительства возведут 22 медобъекта

В Москве в период с 2026 по 2028 год появятся еще 22 медицинских объекта, построенные под кураторством департамента гражданского строительства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Власти уделяют особое внимание строительству объектов здравоохранения. В мегаполисе регулярно возводятся новые медучреждения, чтобы как можно больше жителей смогли получить качественную медицинскую помощь.

«В частности, под кураторством департамента гражданского строительства в рамках Адресной инвестиционной программы в период с 2026 по 2028 год планируется построить 22 медицинских объекта. Среди новых учреждений — подстанции скорой медицинской помощи, детско-взрослые поликлиники, стоматологическая поликлиника, Центр детской нейрореабилитации и ортопедии», — сказал Ефимов.

Объекты возведут в 11 округах столицы. Медучреждения появятся в районах Сокольники, Царицыно, Перово, Измайлово, Мещанский, Лефортово, Северное Медведково и т. д. Их возводят с применением современных технологий и качественных материалов. Это позволяет обеспечить пациентам и персоналу комфортную среду.

Так, например, на Большой Сухаревской площади в центре мегаполиса построят новый комплекс Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. У здания будет уникальный дизайн, а его общая площадь составит более 150 тыс. кв. м. В корпусе создадут комфортные условия для лечения и восстановления пациентов в соответствии с современными требованиями здравоохранения. Его оснастят передовым оборудованием.

В Троицке появится поликлиника для взрослых на 750 посещений в смену. В медучреждении будет новейшее медицинское оборудование. Также там создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан.

«Четырехэтажное здание с подземным этажом общей площадью около 13 тысяч квадратных метров появится на Октябрьском проспекте. Здесь оборудуют современные лаборатории, кабинеты для врачей-специалистов, функциональной диагностики и лечебно-профилактические кабинеты», — сообщил руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Создание в столице социальной инфраструктуры соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2026 году на московское здравоохранение будет выделено 615 млрд рублей.

