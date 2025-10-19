Единый день сдачи крови прошел в Щелкове

В городском округе Щелково состоялась акция «Единый день сдачи крови», организованная движением «Волонтеры Подмосковья». Десятки ребят из разных округов приехали в Щелково, чтобы сделать по-настоящему доброе дело, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Участие в акции может спасти чью-то жизнь. В общей сложности донорами стали ребята из 20 муниципальных округов. Такое единство и сплочение молодежи для помощи другим людям вдохновляет на добрые дела и свершения!» — рассказал координатор регионального движения «Волонтеры Подмосковья» на территории городского округа Мытищи Константин Кузовков.

Главное в процедуре сдачи крови — ответственный подход. Не стоит пренебрегать рекомендациями, которые необходимо соблюдать за сутки перед кроводачей. Во-первых, нужно максимально снизить физическую нагрузку, во-вторых, пить достаточно жидкости. Особое внимание нужно обратить на продукты питания.

Потребность в крови в медицинских учреждениях есть всегда. Особенно, в качественной и здоровой. Перед кроводачей донор заполняет анкету и проходит первичный осмотр.

В зависимости от вида донации, сдают цельную кровь или ее компоненты. Объем крови берут разный: если цельная — 450 миллилитров, плазма- 600, тромбоциты — 250-300 миллилитров. Мужчинам можно сдавать кровь пять раз в год, женщинам — четыре. Чтобы стать почетным донором, нужно сдать кровь 40 раз. Фактически, эта цифра означает количество спасенных донором жизней.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.