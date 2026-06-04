Труд по найму уходит в прошлое: лишь 37% россиян выбрали классическую занятость

Только 37,5% россиян сегодня работают исключительно в найме, тогда как остальные 62,5% совмещают основную работу с фрилансом или собственным бизнесом, а главными причинами такого выбора стали страх выгорания и желание снизить зависимость от одного работодателя, сообщили РИАМО в платформе «Консоль».

Работа только по найму в 2026 году — уже далеко не единственный сценарий карьеры. У многих занятость выглядит скорее как микс: основная работа, несколько проектов на стороне и попытка собрать более стабильный доход без полного ухода из найма, показало исследование платформы для эффективных и законных отношений с самозанятыми «Консоль».

Еще несколько лет назад граница была понятнее: либо трудовой договор и работа в компании, либо фриланс и самозанятость. Сейчас жесткого разделения почти не осталось. Люди пробуют совмещать форматы — иногда ради денег, иногда из-за выгорания, а иногда просто потому, что не хотят зависеть только от одного источника дохода.

Плюсы и минусы найма

Главное, что по-прежнему дает работа по найму, — ощущение стабильности. Трудовой договор фиксирует обязанности, доход и базовые гарантии. Для многих это все еще важнее гибкости и свободы.

Но отношение к найму постепенно меняется. Люди стали гораздо чувствительнее к перегрузке и постоянной доступности. Согласно исследованию, 15% респондентов называют усталость и выгорание одной из причин ухода из найма.

Почему фриланс не оказался «идеальной свободой»

Со стороны фриланс часто выглядит как более легкий и свободный формат работы. Но на практике плюсы и минусы быстро становятся заметны: вместе со свободой приходит нестабильный доход, необходимость искать клиентов и отсутствие привычных гарантий, которые дает трудовой договор.

Интересно, что даже среди тех, кто уже работает на себя, 81% не готовы возвращаться исключительно в найм — даже при более высокой зарплате. Для многих гибкость уже важнее ощущения «стабильной карьеры».

Почему люди совмещают работу и подработки

Рынок постепенно движется к гибридной модели занятости. Работа по найму все чаще становится базой, которую люди дополняют проектной деятельностью, подработками и собственными небольшими проектами. Причем не всегда дело только в доходе — часто это попытка снизить зависимость от одного работодателя, получить больше гибкости или просто перераспределить нагрузку между разными форматами работы.

«Мы видим, что многие специалисты уже не воспринимают карьеру как линейный сценарий: „одна компания — одна работа“. Например, 46% респондентов, совмещающих найм и подработки, признаются, что занимаются дополнительной работой прямо в течение рабочего дня. В этом смысле запрос на устойчивость и контроль над своим временем постепенно становится для людей не менее важным, чем стабильный доход», — отметила Галина Юрманова, HR-директор платформы «Консоль».

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