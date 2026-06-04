Овчинский: Москва и «НОТЕХ» станут партнерами в развитии строительного инжиниринга

В рамках XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Департамент градостроительной политики Москвы и Ассоциация технических заказчиков «НОТЕХ» подписали соглашение о взаимодействии в области инжиниринга и управления строительством. Документ скрепили подписями министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский и президент ассоциации «НОТЕХ» Алексей Никитин.

Стороны договорились объединить интеллектуальные, инфраструктурные и информационные ресурсы для совместной реализации проектов и дальнейшего развития стройотрасли. Соглашение также предполагает обмен опытом и формирование единых подходов к управлению стройкой.

«Строительная отрасль требует не только современных технологий, но и сильной профессиональной экспертизы на всех этапах реализации проектов. Сотрудничество с ассоциацией „НОТЕХ“ позволит объединить практический опыт ведущих инжиниринговых компаний и возможности города для повышения эффективности управления строительством. Это особенно важно на фоне масштабных городских программ, например, реновации, и растущих требований к качеству, срокам и безопасности объектов. Создание профильного центра компетенций поможет готовить специалистов нового уровня и быстрее внедрять современные подходы в отрасли», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

В числе совместных планов — создание рабочих и экспертных групп, а также проведение конференций, выставок и специализированных мероприятий. Отдельное внимание партнеры намерены уделить обмену методическими пособиями и налаживанию информационного диалога между профессиональным сообществом и властями.

Партнерство также будет способствовать развитию образовательных и просветительских проектов в строительной сфере. В итоге отрасль сможет оперативнее внедрять современные инженерные решения, повышать качество управления проектами и формировать единые профессиональные стандарты.