Единый день диспансеризации в Королеве пройдет 22 ноября

В предстоящую субботу, 22 ноября, в городском округе Королев пройдет единый день диспансеризации. Все желающие смогут пройти медицинское обследование с 8.00 до 14.00 в филиале городской поликлиники «Костинский», расположенном по адресу: ул. Дзержинского, д. 11/2. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Важно отметить, что забор крови будет осуществляться с 8.00 до 10.30. Пациенты, пришедшие позже этого времени, смогут сдать кровь на анализ в другие дни. В рамках диспансеризации предусмотрен комплекс исследований, включающий антропометрию, общий и биохимический анализы крови, электрокардиограмму (ЭКГ), флюорографию и другие виды обследований, ориентируясь на возраст участников.

Результаты анализов и рекомендации врачей будут доступны через несколько дней. В случае необходимости, пациентам могут быть назначены дополнительные обследования.

Для участия в обследовании следует иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.