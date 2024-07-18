Единый день диспансеризации пройдет в Реутове 20 июля

20 июля жителей Реутова приглашают на единый день диспансеризации. С 09:00 до 14:00 пациентов ждут в городской поликлинике №1 по адресу: улица Гагарина, 4, а также в городской поликлинике №2 по адресу: Юбилейный проспект, 80, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С собой нужно взять паспорт и страховой полис. У пациенток женского пола возьмут мазки, сделают маммографию, УЗИ при необходимости. Сделают также забор крови и обследование пациентов узкими специалистами. Пациенты обоих полов (от 40 до 64 лет — 1 раз в 2 года, от 65 до 75 лет — ежегодно) смогут сдать анализ на скрытую кровь.

Диспансеризацию в Реутове также можно пройти в любой будний день по предварительной записи в городской поликлинике №1 и в городской поликлинике №2.

Диспансеризация относится к приоритетным медицинским мероприятиям профилактики заболеваний. Она помогает на ранних стадиях выявить хронические неинфекционные заболевания, а также установить факторы риска их развития.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.