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Единый день диспансеризации пройдет в Электростали 2 ноября

2 ноября в больнице Электростали состоится единый день диспансеризации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Единый день диспансеризации — это бесплатное и добровольное медобследование, которое представляет собой комплекс мероприятий, включающий профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследования, которые проводятся для оценки состояния здоровья.

Главная цель диспансеризации — это выявление хронических неинфекционных заболеваний. К таким заболеваниям относят, например, сахарный диабет, заболевания бронхолегочной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы. Комплексная диагностика организма помогает выявить возможные заболевания и факторы риска.

Электростальцы могут пройти обследование в рамках единого дня диспансеризации в эту субботу, 2 ноября, с 08:00 до 12:00 по адресу: ул. Пушкина, д. 3.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС (полис обязательного медицинского страхования Московской области), а также СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.