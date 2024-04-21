Единороссы Сергиева Посада поздравили почетного донора России с праздником

20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Он посвящен всем, кто добровольно сдает кровь ради здоровья часто совершенно незнакомых людей. В этот день по традиции принято чествовать почетных доноров России, выражая им тем самым признательность и уважение, передает пресс-служба партии.

Так, активисты Сергиево-Посадского отделения партии «Единая Россия» поздравили известного не только в нашем округе активного долголета, почетного донора России Юрия Шебалкина. Юрий Евгеньевич — член партии «Единая Россия», участник многочисленных акций и проектов партии. Донорство для него — это образ жизни. За свою жизнь он сдал уже порядка 80 л крови.

От местного отделения партии подарок Юрию Евгеньевичу вручили исполнительный секретарь Сергиево-Посадского местного отделения партии «Единая Россия», член регионального политического Совета партии Анна Казанбаева и член Совета сторонников Сергиево-Посадского местного отделения партии «Единая Россия» Владислав Волков.

«Мы очень гордимся, что в рядах наших партийцев, есть такие достойные люди. Благодаря их неравнодушию и участию врачам ежедневно удается спасать жизни тяжелобольных пациентов. От всего сердца желаем Юрию Евгеньевичу крепкого здоровья и бодрости духа на долгие годы», — сказала Анна Казанбаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.