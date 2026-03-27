Еда летит в нос: у петербурженки разверзлась дыра в небе из-за дистрактора

23-летняя блогерша из Санкт-Петербурга по имени Валерия решилась на расширение верхней челюсти с помощью дистрактора. Процедура обернулась неожиданными последствиями — в небе пациентки образовалось отверстие, сообщающееся с носовой полостью, с которым ей придется жить около 3 месяцев. Об этом она сама рассказала в одной из соцсетей.

После обнаружения отверстия девушка обратилась за консультацией к искусственному интеллекту, который настоятельно порекомендовал ей немедленно посетить врача, предупредив, что проникновение жидкости через подобное отверстие может свидетельствовать о серьезном послеоперационном осложнении.

Ситуацию усугубило то, что проблема возникла в период новогодних праздников. Медицинские учреждения не работали, и 5 дней пациентка была вынуждена терпеть дискомфорт, не имея возможности получить квалифицированную помощь. Все это время Валерия испытывала сильный страх.

Когда праздники наконец завершились, она отправилась на прием к специалисту, рассчитывая, что он поможет решить возникшую проблему.

Пациентка обратилась к врачу с жалобой на образовавшееся отверстие в небе и сообщила, что перестала самостоятельно крутить дистрактор. Однако специалист без лишних слов взял ключ и провернул устройство 4 раза, из-за чего дырка стала еще больше.

На вопрос о дальнейших действиях врач пояснил, что случай оказался нестандартным: расширение произошло слишком стремительно, и повлиять на ситуацию уже невозможно. По его словам, пациентке придется оставаться с отверстием в небе на протяжении 3 месяцев.

Валерия была шокирована таким ответом. Перспектива провести 3 месяца с дыркой в небе стала для нее полной неожиданностью.

Пациентка столкнулась с серьезными трудностями после первого этапа лечения. По ее словам, вся пища застревает в дистракторе и в отверстии в небе, что требует постоянного извлечения остатков еды — процесс крайне неудобный и сложный.

Помимо этого, любая жидкость — будь то вода, суп, пюре или кофе — попадает в носовую полость. Сильные боли в зубах и разрывающая боль в губе значительно осложняют повседневную жизнь, однако она продолжает ходить на работу, несмотря на свое состояние.

Впереди девушку ждут еще две операции, а также установка брекетов. Тем не менее пациентка настроена оптимистично и надеется, что сможет преодолеть все предстоящие испытания.

