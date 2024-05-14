Дзержинская больница приглашает на работу специалистов

В ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница» требуются медицинские сестры. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

В отделения стационара требуются: медицинская сестра палатная (постовая) хирургического отделения, медицинская сестра палатная (постовая) терапевтического отделения, медицинская сестра палатная (постовая) неврологического отделения.

«Соискателям гарантируется: частичная компенсация найма жилья ежемесячно, возможность участвовать в подпрограмме «Социальная ипотека» государственной подпрограмме Московской области «Жилище», циклы по повышению квалификации за счет работодателя, поддержка администрации города и гарантия зачисления детей в детские сады и школы, участие в программе «Приведи друга», желающим поступить в ВУЗ на специалитет гарантируем выдачу целевых направлений, желающим пройти ординатуру по дефицитной для Дзержинской больницы специальности гарантируем выдачу целевых направлений, ежемесячную доплату молодым специалистам, приём и сопровождение студентов при прохождении практики», — рассказала и. о. начальника отдела кадров Наталья Белова.

Направьте свое резюме и задайте все интересующие Вас вопросы, написав нам на электронную почту: dgb-kadry@mail.ru или позвонив по номеру 8 (991) 741-45-48.

Отдел кадров располагается по адресу: г. Дзержинский, ул. Ленина, д. 30, здание детского поликлинического отделения, 2 этаж, 14 каб. Часы работы: с 08:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. С полным списком вакансий можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.