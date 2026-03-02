«Движение спермы»: фильм Mash раскрыл цены и риски рынка донорства биоматериала

Команда Mash Paradox выпустила фильм «Движение спермы» о рынке донорства и перевозке биоматериалов в России. Эксперты рассказали о ценах, требованиях к донорам и рисках «серых» схем.

В центре сюжета — менеджер по перевозке биоматериалов, донор и сотрудники клиники. Биоматериал доставляют в специальных контейнерах весом около 8 килограммов. Перевозчики регулярно сталкиваются с трудностями на таможне, так как вскрывать тару нельзя.

Анонимный донор, работающий в IT, рассказал, что сдает материал до четырех раз в месяц и биологически является отцом примерно 50 детей. За одну успешную сдачу клиника платит в среднем около 5 тысяч рублей, при этом обследования донор оплачивает сам.

В лицензированных центрах действует строгий отбор. Кандидат медицинских наук, уролог-андролог Марк Гадзиян пояснил, что доноры проходят генетическое консультирование, психиатрическую проверку и инфекционный скрининг, а образцы помещают на карантин. По словам медицинского юриста Ивана Печерея, контроль за клиниками осуществляет Росздравнадзор.

При этом «серое» донорство через частные договоренности не регулируется. Эксперты предупреждают о рисках инфекций, мошенничества и возможных юридических споров. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать единый государственный реестр доноров.

Отдельно в фильме названы цены: биоматериал Павла Дурова стоит около 35 тысяч рублей против 20 тысяч за материал обычного донора.

