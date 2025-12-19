Две поликлиники открылись в ЖК «Инновация» в Новоивановском

В жилом комплексе «Инновация» в поселке Новоивановское Одинцовского округа открылись две поликлиники — детская и взрослая, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Оба медицинских учреждения рассчитаны на 62 посещений в смену каждое и являются подразделениями Немчиновской амбулатории. Детская поликлиника располагается на первом этаже дома № 5 по бульвару Эйнштейна. Сейчас здесь прием ведут врачи-педиатры, а в ближайшее время начнут оториноларинголог и офтальмолог.

«К учреждению прикреплены более 2 тысяч детей. Поликлиника рассчитана на 62 посещения в смену и работает как подразделение Немчиновской амбулатории. Сейчас прием ведут два врача-педиатра, открыты процедурный кабинет и забор крови. Учреждение оснащено необходимым оборудованием, включая аппараты ЭКГ и УЗИ. В ближайшее время начнут прием офтальмолог и оториноларинголог, также подбирают невролога, хирурга и детского гинеколога. Для родителей это спокойствие и удобство, а для детей — своевременная помощь рядом с домом», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Также в Новоивановском с 15 декабря открылось взрослое отделение Немчиновской врачебной амбулатории: взрослая поликлиника располагается в соседней новостройке — № 5/1. Здесь пациенты смогут получить первичную медицинскую помощь, пройти первый этап диспансеризации, а также вакцинацию. На базе медицинского учреждения оборудованы кабинеты забора крови, УЗИ и ЭКГ. Прием ведут два терапевта, хирург, офтальмолог и гинеколог. Также сейчас в штат подбирают невролога и оториноларинголога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.