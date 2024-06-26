Два врача из Подмосковья стали призерами Всероссийского конкурса медработников

Министерство здравоохранения РФ подвело итог Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Отбор участников проводился в 3 этапа: первый — на уровне медицинской организации, второй — на региональном уровне, где участников оценивала экспертная комиссия Минздрава Подмосковья. Победители этого этапа представили Московскую область на федеральном конкурсе, сообщает пресс-служба ведомства региона.

«Наши врачи регулярно принимают участие в профессиональном конкурсе медицинских работников и удостаиваются наград на федеральном уровне. В этом году призерами стали 2 врача из медицинских организаций Московской области — Клина и Коломны. Поздравляю коллег с победой!» — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В номинации «Лучший участковый педиатр» 2-е место заняла участковый врач-педиатр Клинской больницы Светлана Алексеева, а 3-е место в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)» заняла врач общей практики (семейный врач) Коломенской больницы Марина Соболева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.