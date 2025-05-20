Два отделения Сергиево-Посадской больницы переехали в новые корпуса в Хотькове

Офтальмологическое отделение Сергиево-Посадской больницы осваивается на новом месте. Из корпуса на Новоуглическом шоссе оно переехало в новый больничный комплекс в Хотькове. Самое современное диагностическое оборудование и новые операционные со специализированными столами, удобными для пациентов и врачей — это уже реальность. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Офтальмологическое отделение, пожалуй, это одно из самых перспективных и востребованных у пациентов направлений ― здесь возвращают зрение, а значит, и качество жизни. И, что самое главное, ― все это возможно в рамках ОМС.

«Ежедневно проводится до двух десятков операций, в основном по замене хрусталика. Также у нас проходят лечение пациенты с заболеваниями сетчатки: центральных отделов, возрастными, тромботическими и диабетическими изменениями. Осуществляем лазерное лечение дегенеративных изменений периферии сетчатки, проводим интравитреальные инъекции. Оперативная активность отделения сейчас высокая: нам удалось снизить время ожидания операции до двух месяцев», — сообщает заведующая офтальмологическим отделением Анастасия Натарова.

Коечный фонд не изменился ― в новых корпусах развернуто 20 коек для размещения в стационаре, еще несколько ― для дневного пребывания пациентов. Сегодня они заполнены практически полностью. Здесь, как и в старых стенах, по-прежнему ведут прием три оперирующих врача — штат укомплектован полностью.

Условия, созданные для пациентов, очень комфортны. Палаты рассчитаны на размещение двоих человек, есть кондиционер и телевизор. Отдельное внимание заслуживает санузел: он полностью адаптирован под людей с ограниченными возможностями ― есть, с помощью чего фиксироваться, душ можно принимать сидя ― это актуально для колясочников и пациентов, которые перемещаются при помощи ходунков.

Еще одно структурное подразделение Сергиево-Посадской больницы переехало в стены нового больничного комплекса в Хотькове. Речь идет об отделении неврологии, которым руководит заведующий Михаил Смирнов. Отделение рассчитано на 20 коек. Госпитализация, как и прежде, происходит по направлению из кабинета плановой госпитализации в поликлинике по месту прикрепления.

«Пациент проходит все необходимое догоспитальное обследование и приезжает в Елизаветинскую больницу ― г. Хотьково, ул. Больничная, д. 1. Порядок госпитализации прежний ― через приемное отделение», ― рассказывает Михаил Смирнов.

Отделение неврологии № 2 попадают пациенты с болями в спине, последствиями острого нарушения мозгового кровообращения, рассеянным склерозом. Здесь ожидается дооснащение оборудованием, поэтому на полную мощность отделение выйдет уже в ближайшее время. Важно отметить, что также на базе Елизаветинской больницы будет действовать отделение реабилитации для пациентов, перенесших инсульт и инфаркт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.