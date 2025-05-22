Два новых специалиста пополнили штат онкодиспансера Подмосковья

Московский областной онкологический диспансер продолжает укреплять свои позиции. Это один из ведущих медицинских центров региона, оказывающий специализированную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Недавно в его команду влились два специалиста, которые будут работать в отделении опухолей головы и шеи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Анна Шахматова окончила ФГБОУ ВО КГМУ по «Лечебному делу», а спустя несколько лет ФГБУ НМИЦ им. Петрова по «Онкологии». Отработала 4 года в Нижегородском клиническом онкологическом диспансере в отделении опухолей головы и шеи и решила переехать в Подмосковье.

Дмитрий Мацнев окончил Оренбургский государственный медицинский университет по «Лечебному делу», отработал в Оренбургском областном клиническом онкодиспансере несколько лет и вместе с супругой переехал в Московскую область.

Специалистов привлекло не только современное оборудование и передовые технологии учреждения, но и меры социальной поддержки региона, такие как компенсация аренды жилья и возможность приобрести квартиру по «Социальной ипотеке».

«Приход новых специалистов — это всегда значительное событие для любого медицинского учреждения. В случае с областным онкодиспансером это не просто пополнение кадров, а стратегическое усиление команды, которая ежедневно борется за жизни пациентов. Онкохирургия — одна из самых сложных и ответственных областей медицины, требующая от врачей не только глубоких знаний и опыта, но и высокой степени концентрации и эмоциональной устойчивости. Благодаря новым специалистам помощь жителям региона станет более доступной», — рассказала и. о. заведующего отделением опухолей головы и шеи № 8 областного онкодиспансера Наталья Мищенко.

Отделение опухолей головы и шеи № 8 специализируется на лечении одной из самых сложных категорий онкологических заболеваний. Эти патологии требуют не только точной диагностики, но и индивидуального подхода к каждому пациенту. Приход новых специалистов открывает дополнительные возможности для внедрения передовых методик лечения и хирургических вмешательств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.