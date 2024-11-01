Два новых автомобиля вышли на линию скорой помощи в Королеве

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев передал медикам региона 77 новых машин скорой помощи. Две из них оправились в Королев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые автомобили марки «Газель» оснащены современным медицинским оборудованием, которое необходимо для оказания экстренной помощи. Так, в машине есть аппарат ИВЛ, который может работать без подключения к кислородному баллону; компактный дефибриллятор, оснащенный режимом автоматической наружной дефибрилляции и функцией кардиостимуляции; специальный вакуумный матрас, который используется для оказания помощи пациентам с тяжелыми сочетанными травмами, повреждениями опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, новые машины оборудованы современным 12-канальным кардиографом, который позволяет в режиме реального времени передавать результаты исследований в центральный консультационный центр областной станции, где врачи-кардиологи дистанционно расшифровывают ЭКГ пациента. Ответ с заключением специалистов также получают с помощью кардиографа. Он приходит в течение 3-5 минут, что помогает бригаде, находящейся на вызове, оценить состояние пациента, оперативно принять правильное решение о госпитализации и уточнить диагноз.

Заведующий Королевской подстанцией скорой помощи Сергей Старостин отметил, что за последние четыре года автопарк скорой в наукограде обновлен полностью. В настоящее время на подстанции работают 23 автомобиля, 17 из них ежедневно выезжают на дежурства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.